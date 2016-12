Draghi: economia ha ridotto slancio

"L'economia europea si sta riprendendo ma ha ridotto il suo slancio". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al vertice europeo sui migranti. "La politica monetaria è stata l'unica che ha guidato la ripresa negli ultimi anni, ma non può affrontare alcune debolezze strutturali di base. Per quello servono riforme da parte dei Paesi dell'Ue per aumentare la domanda, investimenti e abbassare le tasse", ha aggiunto.