09:23 - "Il rischio di non rispettare il nostro mandato sulla stabilità dei prezzi è più alto di 6 mesi fa". Così il presidente Bce Mario Draghi al quotidiano tedesco "Handelsblatt", confermando che l'Eurotower ha in corso "preparativi tecnici" per modificare "la dimensione, la velocità e la composizione delle nostre misure a inizio 2015, se necessario".