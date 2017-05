Draghi: "Bene la politica monetaria Bce" Italia fuori da Ue? "L'euro è irrevocabile"

"L'euro è irrevocabile" - In un botta e risposta con un deputato olandese che gli richiamava le osservazioni fatte in passato sull'ipotesi di un'uscita dell'Italia dall'euro Draghi ha risposto ribadendo che "Si possono dare tutte le risposte tecniche che si vogliono, ma il punto è che l'euro è irrevocabile e non intendo speculare su ipotesi che non hanno la minima base".



"Politica accomodante ancora necessaria" - E' ancora necessario mantenere l'attuale politica molto accomodante per sostenere la ripresa dell'inflazione di fondo". Secondo Mario Draghi le spinte dell'inflazione "non mostrano ancora un convincente trend al rialzo". Poi sul quantitative easing il numero uno della Bce ha precisato che: "Non spetta alla Banca centrale europea" preparare il terreno in vista dell'impatto che la di questa manovra avrà sui paesi dell'Eurozona, in particolare quelli del Sud. Il nostro compito è la stabilità dei prezzi a prescindere dalla preparazione" dei singoli paesi a una domanda su cosa succederà a Paesi come l'Italia in termini di effetti sui tassi d'interesse e sul debito