Draghi:Bce non basta,più riforme

La politica monetaria della Bce, da sola, non è sufficiente ad assicurare il rilancio dell'Eurozona. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, esortando i governi nazionali alle riforme strutturali. Draghi ha però voluto rassicurare i mercati sul problema deflazione: "Non c'è dubbio che, se dovessimo intensificare l'utilizzo dei nostri strumenti per raggiungere il nostro obiettivo di stabilità dei prezzi, lo faremo".