Draghi (Bce): "Euro irrevocabile, è qui per rimanere"

"L'euro è qui per rimanere. La domanda non è se è irrevocabile, lo è". Lo ha ribadito ancora una volta il presidente della Bce, Mario Draghi, spiegando che lo scopo è "fare in modo che aumenti la prosperità e far funzionare meglio quest'unione monetaria". Per quanto riguarda poi l'ipotesi di un'Europa a più velocità, secondo Draghi si tratta di un progetto "inclusivo", cioè "di un accordo aperto, disponibile a qualsiasi altro Paese voglia unirsi".