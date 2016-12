Draghi al meeting del Fmi: "Bce pronta a intervenire ancora"

La Bce è pronta ad agire nell'ambito del suo mandato se necessario. Lo afferma Mario Draghi, in occasione del meeting Fmi a Lima (Perù). Il presidente della Banca centrale europea ha quindi spiegato come l'inflazione dovrebbe restare bassa nel breve termine. Ma per il rilancio dell'economia, ha aggiunto, la "politica monetaria non può fare tutto".