Dossier Grecia, Juncker: progressi sull'accordo ma ancora non ci siamo

Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ha accolto con cordialità il premier Alexis Tsipras, arrivato a Bruxelles per partecipare ai vertici. "Sono stati fatti progressi - ha detto Juncker - ma non ci siamo ancora. Non so se ci sarà l'accordo". "E' tempo per una soluzione sostanziale e praticabile che permetta ai greci di tornare alla crescita nell'Eurozona, con giustizia sociale e coesione", ha aggiunto Tsipras.