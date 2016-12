Dossier Grecia, Berlino d'accordo a intensificare i negoziati

Tsipras: acceleriamo - "E' stato un incontro molto costruttivo, abbiamo deciso di intensificare il lavoro per colmare le differenze, la leadership politica europea comprende che serve una soluzione adeguata anche per ottenere crescita e coesione sociale". Così il premier Alexis Tsipras.



La Grecia dunque prova a trattare, ed apre sull'obiettivo dell'avanzo primario. E' disposta forse ad arrivare allo 0,85% (i creditori chiedono l'1%) per il 2015, purché in cambio riceva qualcosa. Fondamentale per Atene è che i creditori trovino una soluzione sul debito, per alleggerire gli oneri dello Stato altrimenti bloccato da vincoli di finanziamento insostenibili.



Sul tavolo c'è sempre la proposta di usare il fondo salva-Stati Esm per ricomprare il debito Bce che Atene deve ripagare tra luglio e agosto (oltre 3 miliardi). Ma per i creditori ogni discorso sul debito è ancora fuori discussione: "Un taglio del debito non è un tema", ha ribadito il portavoce del ministro tedesco Wolfgang Schaeuble.



Atene ha messo anche un'altra proposta sul tavolo: estendere il programma di aiuti fino a marzo 2016, ma i creditori continuano a lavorare ad una conclusione del piano il 30 giugno, sbloccando i circa 7 miliardi di aiuti rimasti solo se il Parlamento ellenico approverà le "azioni prioritarie", cioè le misure necessarie per completare la quinta revisione del piano, ancora in sospeso.