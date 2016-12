Dopo un anno di rallentamenti i prezzi al consumo tornano a crescere

11:29 - Ad agosto l’Italia è entrata in deflazione confermando una tendenza già vista nel 2013 quando i prezzi al consumo registrarono un rallentamento al +1,3% rispetto al +3,3% del 2012. Anche a settembre, in base all’indice armonizzato europeo (Ipca), l’Italia è rimasta in deflazione, mentre ad ottobre l’indice Nic ha mostrato una ripresa dello 0,1%.

Stando alla recente dinamica dei prezzi al consumo pubblicata da Istat, nel corso del 2014 l’inflazione non ha fatto altro che rallentare, passando dallo 0,7% dell’ultimo trimestre del 2013, al +0,5% del primo trimestre del 2014 e allo 0,4% del secondo, fino a sfociare appunto in deflazione ad agosto (-0,2%) e a settembre (-0,1).

A pesare maggiormente sono state le componenti volatili (che comunque non sono state le sole) come gli alimentari non lavorati e i beni energetici, per i quali i prezzi al consumo sono scesi a settembre dello 0,8% e del 4,5%. Componenti che alla lente d’ingrandimento di Istat si sono mostrate in calo per l’intero anno. A parte il timido +0,3% registrato nei primi tre mesi del 2014 gli alimentari non lavorati hanno subito una flessione dell’1,5% nel secondo trimestre, del 2,3% a luglio, dell’1,4% ad agosto e dello 0,8% a settembre. Anche i prezzi al consumo di elettricità, gas e combustibili solidi, nel corso del 2014 sono crollati, riportando un -3,2% il primo trimestre, -3,1% nel secondo, e un calo del 6% a luglio, confermato anche ad agosto e a settembre.

In calo anche i prezzi dei servizi relativi alle comunicazioni. In questo caso si tratta di una dinamica che non interessa solo gli ultimi mesi. I prezzi al consumo per questo tipo di servizi non si sono più rialzati dal -1,5% del 2012, anzi. Il fondo è stato toccato il quarto trimestre del 2013 quando il dato si presentò al -9,1%. Negli ultimi due mesi monitorati da Istat il calo è stato del 9,1% e dell’8,2%. Come emerge però dall'analisi, mentre l’indice generale, per esempio di agosto, è sceso dello 0,2%, lo stesso dato al netto dell’energia e degli alimenti freschi si presenta al +0,4%, mentre l’indice generale al netto dell’energia si presenta allo 0,2% (a settembre gli stessi indici si sono presentati rispettivamente al -0,1%, 0,4% e 0,3%).

I dati presentati si basano sull’indice Ipca, ovvero l’Indice armonizzato europeo. Si tratta di un parametro utilizzato per misurare e poi comparare l’inflazione a livello, appunto, dell’Unione europea. Al contrario degli altri indici (Nic e Foi) l’Ipca prende in considerazione il prezzo effettivo pagato dal consumatore (tenendo quindi conto di saldi, promozioni e ticket sanitari) e nel paniere di riferimento non inserisce i tabacchi, concorsi e lotterie.

L’indice Nic, invece, misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico, considerando l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di consumatori. È tramite l'osservazione di questo indice che il governo adotta le politiche economiche.

A ottobre l'indice ha mostrato una variazione positiva dello 0,1% sia rispetto a settembre che rispetto allo stesso periodo del 2013. Anche in questo caso la variazione è legata principalmente ai prezzi dei beni energetici, che hanno registrato una rallentamento della flessione passando dal -6,6% di settembre al -2,6% del mese corrente. Leggera ripresa anche per i prezzi legati ai servizi relativi alle comunicazioni, che hanno frenato la caduta attestandosi a -1% dal -5,6% del mese scorso.

L’inflazione di fondo, al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, sale quindi a +0,5% dal +0,4% di settembre, al netto dei solo beni energetici passa invece dal +0,3% al +0,4%. L’inflazione acquisita nel 2014 passa invece dallo 0,2% allo 0,3%.