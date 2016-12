Dopo la risalita di ottobre, ecco il calo: imprese di nuovo pessimiste

15:44 - C'eravamo lasciati a ottobre con un rinnovato, seppur cauto, ottimismo. L'indice di fiducia delle imprese, infatti, era tornato a crescere (e il trend veniva confermato per tutti i settori), salvo poi fare i conti con le ultime rilevazioni Istat che indicano, a novembre, un nuovo calo.

Anche in questo caso, ma per effetto negativo, il trend comprende tutti i settori a parte il manifatturiero e il commercio al dettaglio. Male soprattutto la fiducia delle imprese di costruzione, tra gli ambiti più colpiti dalla crisi economica (da 77,3 a 74) e pareri negativi si evidenziano anche nelle imprese dei servizi di mercato (da 89,2 a 88,7).

Le imprese manifatturiere, il cui indice di fiducia sale da 96,1 di ottobre a 96,3 di novembre, registrano giudizi stabili sugli ordini (a -25), mentre migliorano le attese di produzione (da 2 a 3) e il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino passa da 3 a 2. Per quanto riguarda le imprese del commercio al dettaglio il clima di fiducia sale da 94,2 a 97,6, recuperando sia il saldo dei giudizi sulle vendite correnti (da -25 a -20) sia quello relativo alle aspettative sulle vendite future (da -2 a 2).

A registrare i giudizi più negativi sono le imprese di costruzione (a 74 da 77,3), con ripercussioni anche sul fronte occupazionale: le attese peggiorano infatti nella costruzione di edifici (da -26 a -36) e nei lavori di costruzione specializzati (da -16 a -22), e migliorano nell’ingegneria civile (da -22 a -17).

Costruzioni e servizi, dunque, trainano al ribasso la fiducia delle imprese. Perché un andamento così altalenante? Intanto c'è da osservare che il dato europeo negli ultimi mesi non è mai risultato particolarmente difforme. A destare preoccupazione nelle ultime settimane erano state, però, le imprese tedesche, che invece hanno registrato a novembre segnali incoraggianti (dopo sei mesi la fiducia è in aumento a 103,2 punti, coinvolgendo tutti i settori). Dopo il timore degli analisti che paventavano la recessione tecnica (Berlino aveva registrato un rallentamento anche sull'export), evitata per poco (crescita del Pil dello 0,1% nel terzo trimestre), la contrazione dell'economia tedesca sembra ora scongiurata.

Un po' a sorpresa, almeno stando a quelle che erano le attese, l'indice di fiducia economica dell'Eurozona è cresciuto a novembre a 100,8 punti dai 100,7 del mese precedente. Sulla falsariga del trend italiano, la fiducia risulta in aumento nel settore industriale (da -5,1 a -4,3) e in quello del commercio al dettaglio (da -6,4 a -5,9), mentre è ancora in discesa nel settore delle costruzioni (da -24,6 a -26,3) e stabile in quello dei servizi (a 4,4 punti).

A suggerire una chiave di lettura sul clima di fiducia delle imprese è il recente rapporto dell'Osservatorio economico GS1 Italy | Indicod-Ecr, che ogni sei mesi rileva la fiducia delle imprese associate che operano nei settori manifatturieri. Quanto emerge dal rapporto è che, in generale, il clima di fiducia nel primo semestre dell'anno è diminuito a 64 da 69, così come le aspettative per il futuro da 83 a 76, a causa soprattutto dell'incertezza sulla situazione economica del paese (i giudizi passano da 45 a 39 e le aspettative da 68 a 49). L'andamento altalenante dell'economia italiana, appunto, con i consumi che registrano rallentamenti costanti, crea un circolo vizioso che colpisce direttamente le imprese. I dati sul fatturato, infatti, evidenziano risultati negativi da ben sette semestri.

In compenso si rilevano percezioni più positive riguardo gli investimenti – aspetto, quest'ultimo, fondamentale per rilanciare l'economia – e le attese sull'occupazione, che potrebbe evidenziare nel prossimo futuro dei lievi miglioramenti. Al contrario, l'andamento dei prezzi, è atteso ancora al ribasso.