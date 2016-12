Dopo la possibile Brexit, l'Olanda spinge per la Nexit Renzi: disastro non per Europa, ma solo per loro

Mentre la Brexit ha spaventato i mercati negli ultimi giorni, sul caso interviene anche il ministro del Tesoro americano: Lew vede solo conseguenze negative. Il populista olandese Wilders, intanto, chiede anche la Nexit, l'uscita dell'Olanda dall'Ue. Che, secondo Renzi, sarebbe un disastro per Amsterdam ma non per l'Italia e l'Unione europea.