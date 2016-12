Dopo Apple nel mirino del Fisco c'è Google: potrebbe versare 150 milioni

Stesso schema per pagare mento tasse in Italia - Esattamente come nel caso di Apple, i pm di Milano contestano alla filiale italiana del motore di ricerca californiano, di essersi appoggiati su una società estera, per pagare meno tasse nel nostro Paese. Ma a differenza della società di Cupertino, che non ha contestato la cifra finale, con Google le parti sarebbero ancora distanti sulla somma finale da versare.



Sotto la lente anche Amazon - E anche altri colossi dell'hi-tech sono finiti sotto l'occhio del Fisco. C'è un report delle Entrate che riguarda il colosso dell'e-commerce Amazon. Sul tavolo dei magistrati è finito poi un fascicolo su Western Digital, compagnia americana di hard disk. Banca d'Italia, inoltre, ha aperto un dossier sulle polizze assicurative di Credit Suisse.