Dombrovskis: manovrina dell'Italia in linea con raccomandazioni Ue

La manovra supplementare chiesta all'Italia dall'Ue, la cosiddetta "manovrina", riceve una prima approvazione informale da parte del vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Lascio alle autorità italiane annunciare le misure - ha affermato - ma posso dire che, da come me le ha descritte il ministro Pier Carlo Padoan, risultano in linea con quello che abbiamo discusso e che ha raccomandato la Commissione".