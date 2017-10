Domande Ape sociale e anticipo lavoro precoce, no dell'Inps al 70%

E' arrivato il no dell'Inps a 7 domande su 10 per l'Ape sociale e per l'anticipo pensionistico per lavoro precoce. Lo ha detto in audizione alla Camera il direttore generale dell'Istituto di previdenza, Gabriella Di Michele, precisando che, per gli anticipi dovuti a lavoro precoce, il no riguarda il 70% delle richieste con il patrocinio dai patronati e il 64% delle altre. No al 65% delle domande di Ape sociale patrocinate e al 56% delle altre.