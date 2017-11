Dl Fisco, rottamazione si apre a cartelle 2000-2016

Un secondo emendamento, a firma di Vittorio Fravezzi (Aut), proroga di sette giorni (quindi fino al 7 dicembre) il pagamento delle prime due rate della vecchia rottamazione.



I termini per presentare la richiesta - Con l'allargamento della platea, dovuto all'estensione del periodo "rottamabile" dal 2000 al 2016, è stato necessario ridisegnare l'operazione con nuove scadenze e nuovi adempimenti per chi decide di aderire. Il termine per inviare la richiesta di adesione è dunque fissato per tutti al 15 maggio 2018. Raccolte le domande, l'Agenzia della Riscossione verificherà quindi le caratteristiche del carico fiscale per cui è stata fatta richiesta ed entrerà in contatto con il debitore.



Le cartelle in rateizzazione - Se il contribuente che aderisce ha già una cartella in rateizzazione, con piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, dovrà innanzitutto sanare tale posizione. Riceverà quindi entro il 30 giugno 2018 la comunicazione con gli importi delle rate scadute nel 2016 e non pagate. Entro il 31 luglio dovrà versare il dovuto e saldare i debiti. Quindi potrà iniziare il processo per la rottamazione della parte residua.



In questo caso riceverà la comunicazione dell'agente della riscossione entro il 30 settembre e dovrà pagare in tre rate: ottobre 2018, novembre 2018 (in cui concentrare l'80% del debito) e febbraio 2019, vedendosi applicare solo i normali interessi legali del 4,5%, senza ovviamente sanzioni o interessi di mora.



Cartelle non interessate da rateizzazione - Se il debitore aderisce invece per una cartella non interessata da rateizzazione, le scadenze cambiano. La comunicazione dell'Agenzia della riscossione sugli importi da pagare arriverà entro il 30 giugno 2018 e le rate saranno 5: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 (tali da coprire l'80% del debito) e febbraio 2019. Anche in questo caso, sulla rata di luglio, che può essere anche scelta come unica, non si applicheranno gli interessi legali, mentre sulle successive sì.