Dl fisco, ok all'emendamento sulle bollette: tornano mensili

Dalla norma sono escluse le promozioni non rinnovabili o inferiori al mese. Gli operatori avranno "120 giorni per adeguarsi" e dovranno garantire "informazioni chiare e trasparenti sulle offerte". Dovranno anche precisare "se la fibra arriva al domicilio o solo alla centrale".

Ecco in sintesi tutte le altre novità al vaglio del Parlamento.

Mini sanatoria per i frontalieri - I lavoratori frontalieri o chi ha lavorato all'estero spostando anche la residenza potranno sanare depositi su conto correnti e libretti di risparmio all'estero, compresi gli introiti della vendita degli immobili, versando il 3% forfait.



Sconti fiscali ai "fuorisede" - Per poter usufruire delle detrazioni si dovra' sempre risiedere ad almeno 100 km di distanza dall'universita' dove si studia ma non e' piu' necessario che i due comuni debbano appartenere ad una provincia diversa. Inoltre, se gli studenti fuorisede risiedono in montagna o in zone disagiate la distanza viene dimezzata a 50Km.



In zone rosse sisma niente rate mutuoi fino al 2020 - Le rate dei mutui su prime case e attivita' produttive, inagibili o distrutte, inserite nelle zone rosse dei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma di agosto 2016 saranno sospese per altri 3 anni. Proroga di un solo anno invece per le rate sui mutui degli edifici inagibili o distrutti ma non inseriti nelle zone off limits. L'emendamento dovrebbe essere approvato in serata.



Arriva la norma salva "nonna Peppina" - L'attivita' edilizia libera e' consentita agli immobili costruiti nelle zone colpite dal terremoto privi di titolo abilitativo, senza obbligo di rimozione entro 90 giorni, che dovra' avvenire solo "una volta ultimati i lavori di ricostruzione" o "all'assegnazione di una soluzione abitativa di emergenza". Anche questa modifica deve ancora incassare l'ok della commissione.



A casa da scuola anche da soli - I ragazzi con meno di 14 anni potranno tornare autonomamente da scuola, previa autorizzazione dei genitori che esonera gli istituti dalla responsabilita' "connessa all'obbligo di vigilanza".



Cartelle esattoriali, la rottamazione diventa maxi - Con la modifica introdotta in Senato, la definizione agevolata vale per tutte le cartelle degli ultimi 17 anni, dal 2000 al terzo trimestre 2017. Ad essere inclusi nell'operazione sono peraltro anche i contribuenti esclusi dalla prima edizione perche' non i regola con le rate di piani precedenti.



La riforma delle Agenzie fiscali - Autonomia organizzativa alle agenzie, obiettivi legati ai risultati, lotta all'evasione ma anche spinta all'adempimento spontaneo e allungamento dell la durata in carica dei vertici da 3 a 5 anni: sono le novita' principali dell'emendamento che deve ancora essere approvato e che travasa un ddl nel decreto. Lo spoil system si mantiene.



Cambia lo Spesometro - I contribuenti potranno trasmettere i dati annualmente o semestralmente, semplificando la procedura. Per gli errori commessi nell'invio dei dati delle fatture del primo semestre 2016, sono abolite le sanzioni, purche' tali errori siano sanati con un nuovo invio entro febbraio 2018.



Sconti per alimenti a fini medici speciali - La norma estende la detrazione gia' prevista per protesi dentarie e sanitarie alle spese sostenute per alimenti, a esclusione di quelli per i lattanti, da persone affette da malattie metaboliche congenite, ovvero disturbi del metabolismo. La detrazione vale per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 e costa 20 milioni il primo anno e 11,4 per il 2019.



Stalking, non basta più la pena pecuniaria - Il reato di stalking non sara' piu' estinguibile esclusivamente con una pena pecunaria. La novita' viene introdotta da un emendamento del governo che e' ancora in attesa di essere approvato.



Confische per i corrotti - L'obiettivo e' quello di adeguare le misure del cosiddetto codice antimafia alle norme europee per reprimere le condotte corruttive anche da parte dei vertici delle societa'.