Dl dignità, protesta degli imprenditori veneti:così meno occupazione

Gli imprenditori veneti si schierano contro il decreto dignità, evidenziando tutti i rischi su occupazione e ripresa. "Il dl, se confermato nella sua impostazione, è destinato a incidere in maniera pesantemente negativa sull'occupazione e sulle imprese - è l'analisi di Assindustria Venetocentro -. Le rigidità che esso introduce avranno il solo effetto di far perdere le occasioni di lavoro che un'economia sia pure in fragile ripresa sta creando".