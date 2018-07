Dl dignità, ok concorso per maestre "solo diplomate" prima del 2002

Con il dl dignità arriva anche un concorso straordinario per risolvere il problema delle maestre diplomate prima del 2001-2002 e non laureate. Le commissioni Finanze e lavoro della Camera hanno infatti approvato l'emendamento dei relatori al decreto (astenuti Fi e Pd), che prevede che gli incarichi durino per tutto l'anno scolastico, con gli attuali contratti a tempo indeterminato, non più validi, convertiti in contratti a tempo fino a giugno 2019.