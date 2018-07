Dl dignità, Confindustria: "Serve una correzione" | Di Maio: "Fanno terrorismo psicologico per fermarci"

Forti rischi sull'occupazione - Confindustria deplora il ritorno delle causali che, avverte, esponendo le imprese "all'imprevedibilità di un eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull'occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto (in cui si fa riferimento a un abbassamento della durata da 36 a 24 mesi)".



La Panucci auspica dunque in particolare che vengano "modificate le misure contenute sulla disciplina dei contratti a termine, che sono inefficaci rispetto agli obiettivi dichiarati e potenzialmente pregiudizievoli per il mercato del lavoro. Le riforme passate avevano contribuito ad abbattere le cause di lavoro sui contratti a termine, passte da oltre 8mila nel 2012 a 1.250 nel 2016".



"Lavoro a termine, contratti in media Ue" - Confindustria sottolinea poi che l'incidenza del lavoro temporaneo in Italia (16,4% nel primo trimestre 2018) è in linea con la media dell'eurozona (16,3%) come il tasso di transizione a 12 mesi da termine a indeterminato (20%). Anche se Panucci ammette che "il tasso di transizione è più basso che in passato (quasi il 30% pre-crisi) e sotto quello tedesco (30,3%)", sottolinea però che i dati non corroborano quei "fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo" che le modifiche del dl Dignità intendono contrastare. E torna ad auspicare un intervento sul costo del lavoro per il tempo indeterminato per migliorare le transizioni.



La replica di Di Maio: "E' terrorismo psicologico" - Dura la risposta del vicepremier e ministro del Lavoro. "Confindustria oggi dice che con il Decreto Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi che gridavano alla catastrofe se avesse vinto il no al referendum, poi sappiamo come è finita - spiega Di Maio su Facebook-. Sappiamo come finirà anche in questo caso. Non possiamo più fidarci di chi cerca di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare".