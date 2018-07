Dl benzina, Senato approva proroga per la fatturazione elettronica

Con 159 sì, 51 no e 68 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto che proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Come già annunciato dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, l'obbligo di fatturazione elettronica per la benzina alle partite Iva scatterà quindi dal primo gennaio 2019 e non dal primo luglio 2018. Ora il provvedimento passa alla Camera.