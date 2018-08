Disservizi, l'Enac indaga su Blue Panorama, Ryanair, Volotea e Vueling

In seguito ai disservizi che si sono verificati in questa prima parte della stagione estiva in alcuni aeroporti, causando disagi a centinaia di passeggeri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha avviato un'indagine nei confronti delle seguenti compagnie: Blue Panorama, Ryanair, Volotea e Vueling. L'accertamento, si legge in una nota, è anche per valutare la reale necessità di una limitazione dei servizi.