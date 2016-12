Dispositivi tecnologici: salgono le spedizioni ma scende la spesa

Nel 2015, per la prima volta dal 2010, la spesa per i dispositivi tecnologici potrebbe calare. E' quanto stima Gartner spiegando che il fenomeno sarà causato dal successo sui mercati occidentali dei dispositivi a basso costo cinesi e dall'allontanamento dei consumatori dai pc, saliti di prezzo per la "svalutazione delle monete locali nei confronti del dollaro".