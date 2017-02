Disoccupazione per i Cococo, il governo la prolunga per il 2017

La parola che sta facendo discutere in queste ore è "Dis.Coll" che sta per "Disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi". Si tratta del paracadute per i precari istituito nel 2015 in via sperimentale e confermato per il 2016. Per l'anno in corso però, non era ancora stato rinnovato fino a quando, nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, il ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti: "Si sta operando per realizzare una disposizione, da inserire nel D.d.L. Milleproroghe, che garantisca la continuità dell'erogazione della Dis.Coll".