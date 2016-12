Disoccupazione, nuovo calo ad agosto: è all'11,9%, miglior dato dal 2013

Per il secondo mese consecutivo , ad agosto il tasso di disoccupazione è calato scendendo, secondo l'Istat, all'11,9%. Una flessione di 0,1 punti percentuali rispetto a luglio e di 0,7 punti rispetto ad agosto 2014. Per quanto riguarda l'occupazione, ad agosto gli occupati sono 69 mila in più rispetto a luglio e 325 mila in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Erano due anni e mezzo che il tasso di disoccupazione rilevato dall'Istat non scendeva sotto la soglia del 12%. L'11,9% di agosto è il risultato più basso a partire da febbraio 2013.



Crescono i contatti a termine - Dopo la crescita di giugno e di luglio, la stima degli occupati cresce ancora dello 0,3% sul mese e dell'1,5% sull'anno. Il tasso di occupazione sale al 56,5%. Ad agosto sono soprattutto i dipendenti con contratti a termine ad aumentare: sono 45mila in più rispetto al mese precedente (+1,9%) a fronte di 25mila nuovi dipendenti "permanenti" (+0,2%). Complessivamente l'aumento degli occupati è imputabile al lavoro dipendente (+70mila persone), mentre restano sostanzialmente stabili i lavoratori indipendenti (-1.000).



Cala la disoccupazione giovanile rispetto al 2014 - Tra i giovani il tasso di disoccupazione torna a crescere ad agosto fino al 40,7%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, ma in calo del 2,3% sull'anno. Gli under 25 disoccupati sono 631mila, 13mila in più rispetto al mese precedente (+2,1%). Aumentano al tempo stesso anche gli occupati 15-24enni dello 0,8% rispetto a luglio (+7mila).



Renzi: "Riforme danno frutti, ma c'è ancora molto da fare" - "I dati Istat certificano che il Jobs Act funziona. In un anno abbiamo recuperato 325 mila posti di lavoro, agosto su agosto. La disoccupazione che era quasi al 14% all'inizio dell'azione del governo, adesso è sotto il 12%. Le riforme danno frutti, l'Italia riparte", scrive su Facebook il premier Matteo Renzi commentando i dati. "Avanti tutta, adesso. C'è ancora molto da fare e possiamo farlo insieme, con la fiducia di chi sa - aggiunge - che apparteniamo a un grande Paese, forte e orgoglioso. Viva l'Italia".



Padoan: "Conseguenza di scelte strutturali" - "L'occupazione continua a salire e il tasso di disoccupazione continua a scendere. Ci sono miglioramenti permanenti frutto di scelte strutturale. I dati di stamattina mostrano che siamo sulla strada giusta. Continuiamo così". Lo ha detto il ministro Pier Carlo Padoan a margine del Forum dei fondi sovrani organizzato dal Fondo Strategico italiano.



Poletti: "La ripresa è realtà" - "I dati odierni dell'Istat sono insomma un'altra conferma che la ripresa è una realtà - ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti -. E' necessario sostenerla procedendo speditamente sulla strada delle riforme e intensificando l'impegno per migliorare la situazione dell'occupazione giovanile". Poletti ha poi sottolineato le tre buone notizie emerse dai dati: "Aumentano gli occupati, calano i disoccupati e diminuiscono gli inattivi".