Disney lascia la corsa a Twitter per motivi d'immagine

La Disney ha abbandonato la corsa all'acquisizione di Twitter ritenendo che alcune modalità di comunicazione sul social media possano danneggiare la sua immagine di marchio per famiglie. Secondo Bloomberg la multinazionale avrebbe però rinunciato al social anche per motivi di costi: Twitter è infatti valutato 12 miliardi di dollari, una cifra elevata anche per un colosso come Disney.