Diritti tv sul calcio, Marina Berlusconi: "Incredibile quella multa, misura ingiustamente punitiva"

Media, "la strada giusta è crescere" - La presidente di Fininvest e Mondadori spiega il suo punto di vista in un'intervista al "Corriere della Sera", dice di essere certa che il suo gruppo abbia seguito la strada giusta perché "l'industria dei media, in Italia come ovunque, deve accelerare, pensare più in grande, e cercare l'aggregazione, l'unione delle forze. Il nostro gruppo, da Mediaset a Mondadori, è stato tra i primi a muoversi, e mi pare molto bene. Siamo tornati all'attacco, grazie al fatto che in questi anni difficili abbiamo saputo creare le condizioni e le risorse per poterlo fare. Sperando però che ce lo lascino davvero fare".



Rcs Libri e Vivendi, "piena soddisfazione" - Sono passati solo pochi giorni dall'acquisizione di Rcs Libri e dall'accordo con Vivendi, operazioni grazie alle quali il gruppo si sta consolidando. E la numero uno di Segrate ne è decisamente soddisfatta. Ma quella multa le pesa parecchio. "E' la solita storia - dice -. Solo sei mesi fa ci accusavano di smanie monopoliste quegli stessi che poi hanno fatto le nostre identiche mosse. Tra gli applausi". Il riferimento è alle nozze Repubblica-Stampa. Un'operazione "che ha una sua logica industriale - spiega -. Solo che così com'è viola le norme sull'editoria. Però vorrei aggiungere: una simile concentrazione di potere mediatico, in un settore sensibile come quello dei quotidiani, in quali mani va a finire? In quelle del signor De Benedetti, un editore che con la sua faziosità ha avvelenato vent'anni di storia italiana, già miracolato da una sentenza scandalosa che ci ha espropriato 500 milioni costringendoci praticamente a salvarlo dal crac".



Sull'alleanza Mediaset-Vivendi spiega che l'accordo è stato fatto "per crescere, altro che disimpegno dalla tv". Ricorda i risparmi e i lavori fatti per lo sviluppo, tra "la costituzione del primo gruppo tv spagnolo con l'acquisto di Cuatro, la quotazione di EiTowers, il piano per il primo polo radiofonico italiano". E su Vivendi: "Un'alleanza strategica che riguarda anche la produzione di contenuti e la creazione di una piattaforma distributiva per la tv via Internet a livello europeo".



Premium e "monopoli" - Su Premium afferma: "I fatti parlano chiaro. Con Premium, Mediaset ha rotto un monopolio; ha offerto al pubblico un'alternativa; ha tenuto alto il valore dei diritti del calcio; ha investito centinaia di milioni di euro e valorizzato il digitale terrestre per l'intero Paese".



E sull'imposizione dell'Antitrust di cedere Marsilio e Bompiani, conclude: "Una rinuncia che fa molto male. Il criterio delle quote di mercato non può essere un dogma. Non si può applicarlo nello stesso modo per un mercato come quello tedesco che vale 6 miliardi di euro e per il nostro che a fatica arriva ad uno. Perché così si rischia di condannare l'editoria nazionale al nanismo. Poi, sull'atteggiamento dell'Authority preferisco sorvolare. Ma mi ha colpito il fatto che fin dal documento con cui ha aperto l'istruttoria venissimo descritti come potenziali sopraffattori. L'impressione che un pregiudizio abbia potuto in qualche modo condizionare il giudizio è legittima".