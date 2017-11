Dipendenti pubblici, arretrati in arrivo con primi aumenti stipendio

Mercoledì riparte la trattativa per il rinnovo del contratto degli statali. In ballo aumenti da 85 euro mensili, stanziati nella manovra che salva il "bonus Renzi", come garantito dal ministro della Pa, Marianna Madia. L'obiettivo è caricare la tranche sulle buste paga da gennaio 2018. Con i primi aumenti dello stipendio i dipendenti pubblici, che hanno già maturato gli arretrati 2016-2017, riceveranno un "una tantum" che ristorerà gli scatti del biennio.