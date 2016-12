Dijsselbloem:Renzi non cambi regole

"Non possiamo cambiare le regole durante il gioco, possiamo solo usare la flessibilità esistente nel Patto: il suo rispetto è cruciale per l'Eurozona". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem a chi gli chiedeva se la proposta di Renzi di scorporare gli investimenti dal calcolo del deficit sia sul tavolo. Critico anche il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici: "Non possiamo esagerare con la creatività".