Dieselgate, via al processo a Volkswagen: rischia di pagare 9 mld

Ha avuto il via a Braunschweig, in Germania, il processo a Volkswagen per il dieselgate. Il procedimento giudiziario potrebbe costare fino a 9 miliardi di euro al colosso tedesco, sotto accusa per non aver informato in tempo i mercati sulla truffa commessa truccando i motori diesel per barare sulle emissioni dei gas di scarico. Il giudice ha però avvertito che si potrebbe profilare una prescrizione del reato fino a metà 2012.