Dieselgate, Ue: "Le accuse degli Usa alla Fca sono preoccupanti"

Le accuse americane a Fiat Chrysler Automobiles sulle manomissioni ai software di alcuni diesel per aggirare i limiti sulle emissioni "sono preoccupanti". Così la portavoce della Commissione Ue, Lucia Caudet. "Siamo in contatto costante con le autorità Usa che ci hanno informato di aver ricevuto insufficienti dati da parte del colosso automobilistico". "Lavoriamo con Epa e Fca per verificare le implicazioni potenziali per i veicoli in Europa".