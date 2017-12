Dieselgate, Le Monde: Fca rischia in Francia multa fino a 9,6 mld

Fiat Chrysler Automobiles rischia, in Francia, una multa da 9,62 miliardi di euro. E' quanto riportato dal quotidiano Le Monde in relazione al dieselgate. Nella relazione della Direzione generale della concorrenza e della repressione delle frodi, visionata da Le Monde, si ritiene che Fca "abbia manipolato i motori di alcuni dei suoi modelli diesel per soddisfare i test di certificazione nascondendo i veri livelli di emissioni di ossido di azoto".