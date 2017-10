Dieselgate, Le Monde: "Fca ostacolò l'inchiesta" | Rischia una multa da oltre 10 miliardi

Un nuovo filone d'inchiesta? - Secondo Le Monde FCA, oltre che al centro dell'inchiesta francese sul dieselgate, sarebbe ora coinvolta in un ulteriore filone di indagine per ostacolo all'inchiesta stessa. Le Monde ha avuto accesso a una lettera datata 17 ottobre, firmata dal giudice istruttore Fabienne Bernard, una delle tre incaricate dell'inchiesta aperta il 15 marzo per truffa aggravata.



Una sanzione miliardaria - Nella missiva si comunica alle parti civili i loro diritti e i capi d'imputazione riguardanti FCA. Nel testo si legge che oltre ad "aver ingannato gli acquirenti di veicoli di marca Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia sulle qualità sostanziali dei veicoli e sui controlli effettuati", un reato di "truffa aggravata" punito con ammenda massima del 10% sui tre ultimi fatturati (10,5 miliardi di euro se si considerano gli introiti mondiali di FCA), il gruppo industriale si vede accusato di aver ostacolato l'inchiesta. Reato punito, quest'ultimo, con identica pena alla quale si aggiungono 2 anni di carcere.



L'inchiesta, continua Le Monde, rimprovera a FCA di aver fatto "ostacolo alle funzioni di un agente abilitato a constatare le infrazioni al codice del consumo". La "reticenza" a collaborare si sarebbe realizzata "a Parigi e sul territorio nazionale fra il 26 maggio 2016 e il 17 gennaio 2017", ostacolando l'inchiesta di uno degli ispettori della DGCCRF (Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi), Sacha Davidson, che ha condotto la maggior parte delle indagini sul diesel in Francia.