Dieselgate, la Gdf perquisisce le sedi di Volkswagen Italia e della Lamborghini

Anche le perquisizioni presso la sede bolognese della Lamborghini sono state disposte dalla procura di Verona. L'azienda di Sant'Agata bolognese fa parte fin dal 1998 del gruppo di Wolfsburg.



Intanto, sul fronte tedesco, Volkswagen dovrà subito richiamare 2,4 milioni di auto in Germania in seguito allo scandalo dieselgate. E' quanto le ha ordinato l'ente di omologazione tedesco, Kba, bocciando la proposta della casa tedesca la quale voleva che i proprietari portassero di loro spontanea volontà le auto in officina per le riparazioni.