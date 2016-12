Dieselgate, governo Usa: "Volkswagen pagherà 14,7 mld di dollari"

Il dipartimento di Giustizia Usa ha ufficializzato l'accordo con Volkswagen per risolvere la class action scattata negli Stati Uniti per lo scandalo Dieselgate. La casa automobilistica tedesca sborserà 14,7 miliardi di dollari: 10 miliardi per il riacquisto di circa 482mila vetture coinvolte, 2,7 miliardi per progetti ambientali e 2 miliardi da destinare alle tecnologie per le vetture a zero emissioni.