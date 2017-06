Dieselgate, Fca: siamo contrariati da decisione Usa, ci difenderemo

Fca è "contrariata dalla decisione" del dipartimento di Giustizia americano di avviare l'azione legale sul dieselgate. La società "intende difendersi con forza, in particolare contro l'eventuale accusa che abbia deliberatamente tramato per installare impianti di manipolazione per aggirare i test sulle emissioni negli Stati Uniti". Lo afferma l'azienda in una nota.