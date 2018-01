Dieselgate, Bmw nega di aver partecipato a test scarichi su scimmie

Il gruppo tedesco Bmw nega di aver partecipato agli esperimenti condotti sulle scimmie per verificare la tossicità dei gas di scarico. "Il Bmw Group non conduce studi su animali", ha scritto la casa automobilistica per negare la notizia pubblicata prima dalla stampa Usa e poi da quella tedesca. I test sono stati invece confermati dalla Daimler e dalla Volkswagen. Quest'ultima ha chiesto scusa per "l'errore" scientifico commesso.