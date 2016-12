Dieselgate, Antitrust sanziona Volkswagen: multa da 5 milioni, ma il gruppo è pronto al ricorso

L'Antitrust ha sanzionato il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro in seguto allo scandalo dieselgate . La pratica scorretta, sottolinea l'autorità, riguarda la commercializzazione sul mercato italiano, a partire dall'anno 2009, di autoveicoli diesel la cui omologazione è stata ottenuta attraverso l'utilizzo di un software in grado di alterare artificiosamente il comportamento del veicolo durante i test di banco per il controllo delle emissioni.

L`Autorità ha ritenuto tale condotta scorretta ai sensi del Codice del Consumo poiché gravemente contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea, altresì, a falsare in maniera rilevante il comportamento economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti preso qualora consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati.



L'Antitrust ha inoltre ritenuto scorretta la presenza, in vari cataloghi informativi diffusi dal Gruppo, di specifici green claims e messaggi pubblicitari che attribuiscono al produttore una particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle emissioni inquinanti delle proprie autovetture. Secondo l'Antitrust tali messaggi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, con riferimento alla vocazione ambientale, alla responsabilità sociale rivendicata dal produttore, nonché alle affermazioni del rispetto delle normative vigenti in materia.



Il gruppo automobilistico, tuttavia, non ci sta e annuncia che presenterà ricorso. In una nota, Volkswagen AG e Volkswagen Group Italia evidenziano come la decisione dell'Antitrust "presenti fondati motivi di impugnazione e pertanto presenteranno ricorso al Tribunale Amministrativo".