Diageo: 1 miliardo di dollari per comprare Casamigos, la tequila di Clooney

Diageo, colosso britannico del beverage, acquista Casamigos, il brand di tequila fondato nel 2013 dall'attore George Clooney insieme a Rande Gerber, marito della modella Cindy Crawford, e al costruttore Mike Meldman. I tre riceveranno circa un miliardo di dollari: 700 milioni alla conclusione della transazione, presumibilmente nella seconda parte del 2017, più altri 300 in base all'andamento di Casamigos nel prossimo decennio.

In un'intervista rilasciata alla Cnbc, Clooney ha detto che continuerà a essere coinvolto nelle attività del brand di tequila: "Faremo ancora parte di Casamigos. A cominciare con uno shot di tequila questa sera - rivela sorridendo -. O forse due". Tra i marchi di Diageo ci sono il whiskey Johnnie Walker, il bourbon Bulleit, la vodka Ketel One e la tequila Don Julio. Secondo quanto dichiarato dal colosso britannico, l'anno scorso Casamigos ha consegnato 120.000 casse di tequila, soprattutto negli Stati Uniti, ed è sulla strada giusta per consegnarne 170.000 nel 2017.