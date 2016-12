Di nuovo in crescita la fiducia dei consumatori e delle imprese

Dopo i cali registrati a giugno, nel mese di luglio gli indici dell’Istat che misurano la fiducia di consumatori e imprese sono tornati a crescere. In particolare, l’Istituto nazionale di statistica segnala un aumento di 2,1 punti per la fiducia delle imprese (da 101,2 a 103,3) e di 1,1 punti per quella dei consumatori (da 110,2 a 111,3).

Erano tre mesi consecutivi che la fiducia dei consumatori diminuiva. Si è infatti passati dai 114,8 punti di marzo, ai 114,1 di aprile, per poi scendere a 112,6 e ai 110,2 di maggio e giugno. Diverso, invece, l’andamento della fiducia delle imprese che da diversi mesi si mostra altalenante (100,4 punti a marzo, 102,8 ad aprile, 103,3 a maggio, 101,2 a giugno).



L’aumento che ha interessato la fiducia dei consumatori è stato dettato da un aumento di tutet le disaggregazioni escluso il clima economica, sceso a 130,1 punti dai 131,7 di giugno. Il clima personale è invece salito da 103 a 105 punti, quello corrente da 108,2 a 109,1, mentre quello futuro da 112,9 a 114,9.



Tuttavia, si nota un peggioramento dei giudizi sulla situazione economica del Paese attuale (l’indice scende infatti da -49 a -54) e delle aspettative (da -5 a -9) ma anche un miglioramento delle aspettative sulla disoccupazione (il saldo passa infatti da 30 a 32).



Per quanto riguarda invece le imprese, l’aumento della fiducia è legato ad un miglioramento degli indici di tutti i settori: per le imprese attive nel settore delle costruzioni l’indice è infatti passato da 121,6 a 126,2 punti, per quelle dei servizi di mercato da 105,1 a 108,6, per quelle manifatturiere si è invece passati da 102,9 a 103,1, mentre per quelle del commercio al dettaglio da 99,3 a 101,3.