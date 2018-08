Di Maio: "Voglio legge bilancio coraggiosa, sarà un autunno rovente"

Luigi Di Maio annuncia un "autunno caldissimo" per la politica italiana e avverte: "Se l'estate è stata così non potete immaginare cosa sarà l'autunno, con i poteri forti che ci stanno facendo la guerra". Il vicepremier spiega poi che il governo intende realizzare "una legge di bilancio coraggiosa che metta al centro i cittadini. Ma se in Europa ci hanno trattato così sull'immigrazione, mi immagino come si comporteranno sui conti".