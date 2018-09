Di Maio: "Domeniche a turno nei negozi, 25% sarà aperto"

Da giovedì 13 settembre , in commissione Attività produttive alla Camera , prenderà il via l’esame dei ddl sulla chiusura domenicale. "Sicuramente entro l'anno, approveremo la legge che impone lo stop nei weekend e nei festivi, con turnazione e l'orario che non sarà più libero", ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , spiegando che "quella liberalizzazione sta distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura". Ma la proposta divide: ottiene il plauso di Chiesa e Cgil e il no della grande distribuzione. Anche la domenica "ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa - ha però precisato Di Maio - Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno resteranno chiusi". A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti.

Le proposte di legge - L’obiettivo è tornare a prima della riforma Monti del 2011 (decreto Salva Italia), che ha liberalizzato il lavoro festivo nel commercio. Le proposte di legge sono cinque: una della Lega, una M5S, una del Pd, una stilata dal consiglio regionale della Regione Marche e, infine, una di iniziativa popolare. La più restrittiva è quella della Lega (prima firmataria Barbara Santamarini), che prevede possibili deroghe al divieto di apertura solo per le città che hanno vocazione turistica, le quattro domeniche di dicembre e ulteriori quattro domeniche o festività nel corso dell'anno. Quella del Movimento arriva, invece, a 12 aperture all’anno.



Le reazioni - "E' una grazia attesa", dice mons. Giancarlo Maria Bregantini, mentre per la Filcams "è una priorità". Per Confcommercio "una regolamentazione minima e sobria è una via percorribile e imprescindibile". Non è dello stesso avviso la grande distribuzione organizzata, che prevede 40-50mila tagli ai posti di lavoro.



Di Maio: "Fesserie da media, ok da Eurospin" - "Leggo tante fesserie sui giornali riguardo alle sacrosante chiusure domenicali. Ma ho visto anche il comunicato di Eurospin, in una pagina a pagamento sul Corriere della Sera, in cui si schiera a favore della nostra proposta. Il motivo è semplice: i dirigenti di Eurospin mettono al primo posto la qualità della vita dei dipendenti del gruppo e sanno che questa migliorerà se la domenica sarà dedicata agli affetti e alla famiglia. Così come sanno che non ci sarà alcun ritorno negativo sui profitti", ha scritto Di Maio sul Blog delle Stelle, in un post in cui difende l'idea di chiusura domenicale dei negozi.



Di Maio a Renzi: "C'è proposta Pd su chiusure" - "Se il tempo che Renzi usa per realizzare programmi tv per Berlusconi, lo dedicasse a fare il parlamentare (mestiere per cui è lautamente pagato), saprebbe che proprio il suo partito ha proposto una legge che prevede l'obbligo di chiusura domenicale e che sarà discussa assieme alle altre in commissione - ha aggiunto Di Maio replicando alle critiche dell'esponente dem - Chi invece continua la crociata contro i diritti dei lavoratori è il solito Pd, ormai sempre più scollato dalla realtà", aggiunge Di Maio.