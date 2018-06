Deutsche Bank taglia oltre 7mila posti lavoro in tutto il mondo

Deutsche Bank, colosso bancario tedesco, ha annunciato un piano per tagliare oltre 7milaposti di lavoro in tutto il mondo. Le riduzioni di personale, che riguardano circa un dipendente su dieci, toccheranno tutte le regioni del mondo e tutte le attività, interessando il 25% della forza lavoro della banca d'investimento. Il personale della banca sarà ridotto "ben al di sotto di 90mila unità".

"La riduzione del numero di dipendenti, 97.130 equivalenti a tempo pieno alla fine di marzo, è in corso", aggiunge il gruppo. Questi annunci fanno parte di una serie di modifiche alla strategia annunciata in aprile, con tagli a talune attività rischiose situate principalmente negli Stati Uniti e in Asia.