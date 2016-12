Denunciato Varoufakis per "piano B"

Yanis Varoufakis è stato denunciato da comuni cittadini per alto tradimento in relazione al "piano B" che l'ex ministro delle Finanze greco ha stilato nei mesi scorsi in vista di una possibile uscita di Atene dall'euro. La Corte Suprema ellenica ha trasmesso gli atti al Parlamento e l'Assemblea dovrà ora decidere se revocare o meno l'immunità a Varoufakis, deputato eletto nelle liste di Syriza.