Delrio: ok dal Cipe a contratti Rfi da 13,2 mld e Anas da 21,9 mld

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il contratto di programma con Rfi per 13,2 miliardi di euro per una serie di grandi progetti, come l'alta velocità siciliana e i corridoi europei. Lo ha annunciato il ministro Graziano Delrio. Il Cipe ha approvato anche il contratto di programma Anas con oltre 21,9 miliardi finanziati. "E' davvero una buona notizia per gli investimenti pubblici", ha sottolineato Delrio.