20:26 - Per il 2015 vi sarà una differenza tra il saldo a legislazione vigente e quello programmatico (0,7 punti con il deficit dal 2,2 al 2,9%). Una disparità "motivata dalla volontà del governo di finanziare impegni di spesa nei settori ritenuti più rilevanti per la crescita e per ridurre la pressione fiscale per famiglie e imprese". Lo si legge nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.