Def, Regioni a Roma: tagli troppo pesanti, risparmi siano per tutti

Le Regioni chiedono a Roma di aprire un tavolo "sull'effettiva sostenibilità di tagli difficilmente sopportabili", in vista del prossimo Def (documento di economia e finanza). L'obiettivo, spiegano gli enti locali durante l'audizione in commissione Bilancio, è quello di "definire un programma di risparmi non lineare attraverso l'introduzione dei costi standard per tutti i livelli di governo (scuola, giustizia, fisco) e non solo per gli enti territoriali".