Def, Piazza Affari sprofonda: -3,72%. Spread chiude a 267 punti | Di Maio: "Non voglia uno scontro con l'Ue"

Con il deficit al 2,4% il debito non può scendere a meno di non ricorre a qualche "trucco". Lo afferma l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, oggi a capo dell'Osservatorio sui conti pubblici, commentando i primi numeri della nota di aggiornamento al Def, e ricordando che al deficit "va aggiunto l'aggiustamento stock flussi, indicato nel Def di aprile allo 0,5%, considerando però lo 0,3% di proventi da privatizzazioni". Per fissare un debito ancora in discesa rispetto al Pil, spiega Cottarelli "possono quindi ricorrere a un po' di trucchi, come indicare comunque lo 0,3% da privatizzazioni, anche se non sembra che il governo vada in questa direzione, o rivedere l'aggiustamento stock-flussi, sul quale, come abbiamo spesso lamentato, non c'è mai stata trasparenza".