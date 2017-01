13:18 - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, è atteso in serata dalle commissioni bilancio di Camera e Senato per illustrare le variazioni dopo l'accordo con la Ue al Def, successivamente al Consiglio dei ministri che si tiene nel pomeriggio. In agenda anche la possibilità di rivedere la risoluzione sullo slittamento del pareggio ma, su questo punto, deciderà la capigruppo della Camera.