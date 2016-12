Def, il premier Renzi: il governo non farà manovre aggiuntive

"Non ci saranno altre manovre. No". Così Matteo Renzi illustrando il Def con il ministro Pier Carlo Padoan. "In 26 mesi di convivenza non abbiamo mai effettuato manovra correttiva, è termine che abbiamo rottamato, appartiene al passato", ha aggiunto. "La politica economica del Governo produce risultati tangibili", ha invece affermato il ministro dell'Economia. "L'Italia ottiene più flessibilità perché è più in regola di altri con le regole europee".