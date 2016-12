Def, i numeri dopo la nota di aggiornamento: taglio del Pil e debito sale

Traiettoria del Pil ancora in crescita, ma con una netta sforbiciata rispetto alle previsioni di primavera, deficit in calo, ma con la possibilità di ampliare i margini grazie alle "circostanze eccezionali", debito che aumenta ancora l'anno prossimo, imboccando la discesa solo nel 2017. Sono questi i dati salienti della nota di aggiornamento al Def , approvata nella tarda serata di martedì dal Consiglio dei ministri.

2015 2016 2017

------------------------------------------------------------------------

Pil +0,7% +0,8% (+1,2%) +1,0% (+1,4%)

Deficit 2,6% 2,4% (2,3%) 2,0% (1,8%)

Debito 132,3% 132,8% (132,4%) 132,2% (130,9%)



Il dato del debito 2015 riportato nel comunicato di Palazzo Chigi sulla Nota di aggiornamento differisce da quello comunicato dall'Istat venerdì 23 settembre, pari al 132,2% del Pil, in quanto l'esecutivo, riferiscono fonti governative, ha deciso di anticipare revisioni per arrotondamenti finora non ancora comunicate ufficialmente.